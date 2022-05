Ucraina: Draghi e Biden, ‘pace sarà quello che vorranno ucraini e non altri'

10 maggio 2022 a

Roma, 10 mag. (Adnkronos) - “La pace sarà quello che vorranno gli ucraini, non quello che vorranno altri”. Lo ha detto, a quanto si apprende, il premier Mario Draghi al Presidente degli Stati Uniti Joe Biden nel corso del bilaterale a Washington, incassando un ""sono d'accordo", dall'inquilino della Casa Bianca.

"Molti in Europa condividono la nostra posizione unita nell'aiutare l'Ucraina, e nel sanzionare la Russia. Ma si chiedono anche - ha rimarcato Draghi -: come possiamo mettere fine a queste atrocità? Come possiamo arrivare a un cessate il fuoco? Come possiamo promuovere dei negoziati credibili per costruire una pace duratura? Al momento è difficile avere risposte, ma dobbiamo interrogarci seriamente su queste domande”.