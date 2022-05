11 maggio 2022 a

Washington, 11 mag. (Adnkronos) - Nel bilaterale alla Casa Bianca, il Presidente statunitense Joe Biden e il premier Mario Draghi "hanno discusso dei recenti sviluppi della guerra non provocata e ingiustificata della Russia in Ucraina. Hanno sottolineato il loro continuo impegno nel perseguire la pace sostenendo l'Ucraina e imponendo costi alla Russia". Così in una nota congiunta della Casa Bianca e Palazzo Chigi.