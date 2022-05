Palermo: quattro rapine in farmacie del centro, 2 arresti

11 maggio 2022 a

a

a

Palermo, 11 mag. (Adnkronos) - I carabinieri della Stazione Palermo Centro, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del capoluogo siciliano, hanno arrestato due palermitani di 49 e 41 anni, accusati di rapina aggravata. Gli indagati sono ritenuti responsabili di quattro colpi, messi a segno tra luglio e dicembre 2021 in altrettante farmacie del centro cittadino. Le rapine, commesse minacciando i dipendenti con un coltello, hanno fruttato circa 1.000 euro e lo smartphone di una dipendente. Fondamentale, per la ricostruzione dei fatti, è stata l'analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza. Le telecamere, infatti, hanno immortalato alcuni dettagli fisici e dell'abbigliamento utili all'identificazione dei presunti responsabili. Il 49enne e il 41enne, come disposto dal gip, sono stati condotti nella casa circondariale 'Lorusso-Pagliarelli' di Palermo.