La China International Big Data Industry Expo 2022 si terrà online il 26 maggio

- GUIYANG, Cina, 10 maggio 2022 /PRNewswire/-- Il 7 maggio si è tenuta a Guiyang la conferenza stampa della China International Big Data Industry Expo 2022 (di seguito "Digital Expo"), in occasione della quale è stato annunciato che il Digital Expo 2022 sarà una conferenza cloud della durata di un giorno e che si terrà online il 26 maggio 2022, secondo il Comitato organizzatore della China International Big Data Industry Expo.

L'Expo è la prima esposizione nazionale al mondo a tema big data ad essere giunta a sette edizioni consecutive. Si tratta di un evento internazionale che vuole mostrare gli ultimi successi e dettare i prossimi passi del settore, presentandosi come una piattaforma di livello mondiale per lo scambio di idee di sviluppo e la creazione di opportunità di cooperazione.

L'expo rimarrà fedele al tema annuale "sfruttare la nuova macchina digitale, traendo il massimo dal valore digitale". Inoltre, continuerà a promuovere il concetto di "vision globale, prospettiva nazionale, percezione di settore, posizione aziendale" e l'obiettivo di "fascia alta, specializzazione, internazionalizzazione, industrializzazione, sostenibilità", evidenziando il principio di "risparmio semplice, pragmatico ed efficiente", accelerando l'integrazione dell'economia digitale e dell'economia reale, agevolando la trasformazione e l'aggiornamento delle industrie tradizionali, e organizzando attività online, tra cui la "cerimonia di apertura", il "Digital Valley Forum", e la "Digital Expo release".

Nel corso dell'evento, rappresentanti di ogni ambito della società parleranno in occasione di 8 forum online incentrati su argomenti innovativi come "computing", "sicurezza dei dati" e "metaverso". Inoltre, durante la giornata della Expo verranno assegnati i premi globali "big data" per le principali innovazioni scientifiche, tecnologiche e aziendali.

Negli ultimi anni, la Digital Expo è gradualmente diventata volano di sviluppo per i big data e una piattaforma internazionale e professionale, capace di creare opportunità e al contempo di raccogliere risorse per lo sviluppo dei big data nella provincia di Guizhou. Per la prima volta l'economia digitale in Cina ha registrato 6 anni di crescita consecutiva. Guiyang Guian è diventata una delle regioni al mondo con il maggior numero di data center di grandi dimensioni. Il settore dei soft services è tra i primi in Cina in termini di crescita dei ricavi, il primo a realizzare la rete e i dati dei dipartimenti governativi e a costruire la piattaforma unificata digitale del governo e lo scambio di big data in Cina, accreditato per costruire un hub nazionale per una rete informatica integrata nazionale, ecc. I "big data" sono il biglietto da visita che rappresenta al meglio Guizhou.

