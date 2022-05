Fiat: Francois, 'in Stellantis ha il compito di rendere accessibile l'elettrico'**

11 maggio 2022 a

Forte dei Marmi 11 mag. - (Adnkronos) - "Fiat ha saputo 'democratizzare' la mobilità con il motore a scoppio e per questo marchio abbiamo elaborato una visione" coerente anche nel "futuro che è elettrico, con tante novità di cui presto parleremo". Così all'Adnkronos Olivier Francois, Ceo di Fiat e Global Chief Marketing Officer di Stellantis, spiega come le versioni a zero emissioni di Fiat saranno quelle con i listini più abbordabili nel gruppo. "Abbiamo esplorato questo settore con la 500 elettrica" che ha un prezzo 'importante' "ma per le prossime vogliamo proporre Fiat con un Dna 'democratico': in termini di listino le Fiat elettriche devono essere accessibili ma con una autonomia buona, una ricarica facile e ovviamente qualcosa in più, come il sistema audio della nuova 500 'La prima by Bocelli'" studiato assieme al celebre tenore.

Confermando che "ogni anno andrà avanti il rinnovamento della gamma proponendo un prodotto elettrico abbordabile" il manager Stellantis sottolinea la volontà di "offrire con Fiat una esperienza elettrica pienamente 'italiana' senza imitare nessuno".