Siracusa: evade da domiciliari, finisce in carcere ladro seriale

Palermo, 11 mag. (Adnkronos) - Un siracusano di 27 anni, con precedenti per spaccio di stupefacenti e arrestato recentemente per alcuni furti in attività commerciali di Ortigia, a Siracusa, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari è stato arrestato per evasione. I carabinieri della Sezione Radiomobile non lo hanno trovato a casa e lo hanno atteso fino a quando non ha fatto rientro. Per il giovane sono così di nuovo scattate le manette ed è stato condotto in carcere dove sconterà la sua condanna, così come disposto dall'autorità giudiziaria di Siracusa.