Salone Libro: stand regione Valle d'Aosta a Torino dal 19 al 23 maggio

Aosta, 11 mag. - (Adnkronos) - L'Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio della Valle d'Aosta comunica che la Regione sarà presente al XXXIV Salone internazionale del Libro di Torino, in programma al Lingotto Fiere dal 19 al 23 maggio 2022. Il Salone di Torino si aprirà giovedì 19 maggio con la lectio inaugurale dello scrittore indiano Amitav Ghosh sui temi dell'ambiente e della sostenibilità.

Cuori selvaggi è il tema della XXXIV edizione del Salone del Libro, un fil rouge che accompagnerà gli appuntamenti, le conversazioni, gli spettacoli, le letture, i concerti. In questi tempi inquieti, in cui si mescolano turbolenze e speranze, il Salone del Libro invita la sua comunità di lettori e lettrici a correre selvaggiamente verso un orizzonte fatto di sentieri ancora non battuti e di sconfinata libertà, come si evince dal manifesto di quest'anno, curato dall'illustratore e autore italiano Emiliano Ponzi. In contemporanea, nell'Arena Bookstock, si terrà l'inaugurazione del Bookstock, lo spazio dedicato ai giovani lettori, con l'intervento di Maria Falcone, che racconterà agli studenti le battaglie e il lascito morale del fratello Giovanni a 30 anni dal suo assassinio.

Lo stand istituzionale della Regione, curato dalla struttura Attività espositive e promozione identità culturale dell'Assessorato dei Beni culturali, Turismo, Sport e Commercio, sarà allestito al Padiglione 3. Il pubblico vi potrà trovare materiale informativo istituzionale relativo ai beni culturali in Valle d'Aosta, all'offerta culturale e turistica della regione e alla cultura immateriale del nostro territorio. Sarà inoltre possibile acquistare i cataloghi d'arte delle recenti mostre realizzate in Valle d'Aosta e le pubblicazioni della Soprintendenza regionale per i beni e le attività culturali, tra cui quelle dedicate ai castelli valdostani e all'Area megalitica di Saint-Martin-de-Corléans.

L'Università della Valle d'Aosta sarà presente con gli ultimi libri pubblicati e il materiale informativo per l'orientamento universitario. Il Salone Internazionale del Libro di Torino si svolgerà nei Padiglioni 1, 2, 3 e all'Oval di Lingotto Fiere (via Nizza, 280) con i seguenti orari: giovedì, domenica e lunedì dalle 10 alle 20 e venerdì e sabato dalle 10 alle 21.