Ucraina: Israël (Ceo Arianespace), 'per crisi stop 11 voli Soyuz ma uso terminava in 2023'

11 maggio 2022 a

a

a

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - La crisi determinata dall'attacco della Russia all'Ucraina "ha comportato la sospensione di 11 voli spaziali con la Soyuz russa". A valutarlo è stato l'amministratore delegato Stéphane Israël che, in un incontro con la stampa italiana ha chiarito: "In ogni caso l'uso di Soyuz sarebbe finito nel 2023". "Stiamo lavorando per portare i 5 lanci istituzionali su Ariane 6" ha detto il Ceo. (di Andreana d'Aquino)