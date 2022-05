Ucraina: Di Maio, 'riavviare negoziati per cessate fuoco duraturo'**

11 maggio 2022 a

a

a

Marrakech, 11 mag. (Adnkronos) - In merito alla guerra in Ucraina ''c'è la necessità di un impegno per negoziati costruttivi ed è necessario riavviare i tavoli negoziali tra la Russia e l'Ucraina per un cessate il fuoco duraturo che permetta di mettere in salvo civili innocenti e avviare un percorso che porti a fine delle ostilità''. E' quanto il ministro degli Esteri Luigi Di Maio da Marrakech al termine di un incontro con il capo della diplomazia marocchina Nasser Bourita.

''Lavoriamo insieme per raggiungere la pace tramite una soluzione diplomatica che porti una de-escalation del conflitto'', ha aggiunto.