Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Se il rapporto di Enrico Letta con Giuseppe Conte fosse un ballo? “Sarebbe un valzer, un ballo in cui entrambi hanno pari dignità e 'guidano' ciascuno per un po'. Questa alleanza potrebbe essere danza tra ballerini che non possono lasciarci, che ballano avvinghiati stretti". Così a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato Pd e provetto ballerino amatoriale Piero Fassino.