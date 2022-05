Pil: Draghi, 'non vedo recessione quest'anno'

11 maggio 2022 a

a

a

Washington, 11 mag.(Adnkronos) - "Mi pare molto difficile che quest'anno possa esserci una recessione. Gli indicatori sono molto confusi", ma in "molti settori" il mercato non si è fermato ", ad esempio nel terziario, mentre nel manufatturiero, ad esempio, l'aumento del prezzo dell'energia inizia a sentirsi. E' ovvio che" la situazione "di incertezza è dannosa per la crescita ", e le decisioni assunte dalla Bce "estremamente importanti", così come è importante "la cautela" con cui vengono adottate dalla Banca centrale. Così il premier Mario Draghi, in conferenza stampa a Washington.