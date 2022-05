Domani a Roma prima edizione Mobility Forum

11 maggio 2022 a

a

a

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - Domani, presso Palazzo dell'Informazione, si svolgerà a Roma la prima edizione del Mobility Forum. L'evento, organizzato da Comunicazione Italiana, sarà dedicato alle Smart City e alla mobilità intelligente. Gli ultimi decenni hanno visto due trend sovrapporsi in modo fruttuoso, a miglioramento delle strategie d'impresa e delle istituzioni, ma con un impatto significativo anche sul mondo della mobilità, dei trasporti, della fruizione dello spazio urbano da parte del cittadino: la trasformazione “digitale” e la trasformazione “sostenibile”. A tali tematiche verrà dedicata un'intensa giornata di confronti fra Chief Mobility Officer e Chief Energy Transition Officer, ma anche Travel Manager e Opinion Leader, ed Aziende impegnate in prima linea nel ripensamento del concetto di mobilità e di revisione "sostenibile" di come fruiamo dello spazio urbano. L'agenda del Mobility Forum 2022.

Nel corso della giornata gli speaker si confronteranno nel corso dei panel su diverse tematiche: sperimentazione Italia; la città in transizione: come la tecnologia e l'innovazione stanno plasmando il futuro della mobilità; transizione green: opportunità o minaccia? Lancio dell'Osservatorio sul lavoro e mobilità sostenibile; intervista a Roberto Verano, presidente di Confmobility; il futuro è 'intelligente': dalla smart city alla smart mobility, le iniziative per ripensare lo spazio urbano; una rivoluzione "sostenibile"; i trend che trasformeranno infrastrutture e società.

L'evento, condiviso dal Main Media Partner Adnkronos, è promosso da Arval Italia, ConfMobility, EasyPark, FMA Hub, LabLaw. All'evento sarà possibile partecipare previa iscrizione sul portale, oppure per partecipare da remoto all'evento aprire il seguente link a partire dalle ore 08:55: http://www.comunicazioneitaliana.it/registrazione_evento.php?id_appuntamento=898 Per tutte le info visitare il sito ufficiale: www.mobilityforum.it #mobilityforum22