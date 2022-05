Mare: Fico, 'ok ddl splendida notizia, proteggere ecosistema'

11 maggio 2022 a

Roma, 11 mag. (Adnkronos) - "L'approvazione definitiva della legge #SalvaMare è una splendida notizia. Adesso il nostro Paese ha finalmente una legislazione innovativa che - oltre a proteggere in maniera più incisiva l'intero ecosistema marino dall'inquinamento – consentirà di sviluppare ulteriormente l'economia circolare e di promuovere una maggiore sensibilizzazione in materia ambientale. Un sentito ringraziamento va a chi ha proposto la legge e si è impegnato per la sua approvazione". Così il presidente della Camera, Roberto Fico, in un post su Fb.