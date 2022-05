Inps, ecco come cambiano i servizi per i pensionati

11 maggio 2022 a

a

a

Roma, 11 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Servizi Inps più semplici per i pensionati. Nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza l'Istituto ha avviato un percorso di trasformazione culturale, tecnologica e organizzativa mettendo a punto una serie di strumenti per semplificare l'accesso ai servizi e la fruizione delle prestazioni per i pensionati. In definitiva si tratta di soluzioni su misura per questa categoria di utenti progettate secondo il principio 'One click by design', ovvero tutto a portata di click.

Una semplificazione dell'offerta che risulta particolarmente strategica quando si tratta di una categoria come i pensionati, che non sempre hanno dimestichezza con le nuove tecnologie digitali. I nuovi servizi digitali Inps per i pensionati interpretano alla perfezione alcune delle caratteristiche essenziali del processo di transizione dell'Istituto. Prima fra tutte la proposizione di un'esperienza personalizzata che ridisegna i classici modelli, spesso inadeguati rispetto alle necessità del cittadino, attraverso l'offerta di servizi proattivi, semplici e veloci da consultare, in grado di massimizzare il valore per l'utente finale.

Ecco quali sono i nuovi servizi Inps per i pensionati. Spicca la domanda di reversibilità precompilata e automatizzata. Ci sono momenti della vita particolarmente delicati, come quando viene a mancare il coniuge. Con questo servizio l'Inps vuole essere vicino al cittadino colpito dal lutto semplificando la procedura per la richiesta della pensione di reversibilità. In sintesi, un sms inviterà l'utente ad accedere alla propria area MyINPS dove troverà la domanda di reversibilità già precompilata. Questo nuovo progetto digitale permette di: implementare la creazione automatizzata delle domande precompilate di reversibilità; evolvere i sistemi di calcolo della misura delle prestazioni pensionistiche; liquidare in modalità automatica le prestazioni agli aventi diritto; ridurre le attività per le sedi territoriali.

Consulente digitale delle pensioni. Forse non tutti sanno che Inps fornisce anche prestazioni aggiuntive collegate alla pensione, che attualmente sono: bonus quattordicesima; supplemento di pensione; integrazione al trattamento minimo. Grazie al servizio di consulenza digitale, un percorso virtuale guidato, semplice e intuitivo, gli utenti pensionati possono scoprire se hanno diritto a tali prestazioni e come richiederle.

I vantaggi del consulente virtuale sono diversi: aiutare i cittadini a godere di diritti inespressi; migliorare la comunicazione nei confronti dei pensionati per rendere più trasparenti ed efficienti i servizi; semplificare il flusso di domande di prestazioni aggiuntive da parte di pensionati in possesso dei requisiti; limitare il numero di richieste di prestazioni aggiuntive da parte da coloro che non hanno i requisiti.

Avviato nel mese di aprile il servizio di consulente digitale dovrebbe raggiungere nel breve periodo circa 700 mila utenti, a cui sarà suggerito tramite notifica MyINPS e via email di verificare il diritto a prestazioni integrative.

Servizi di informazione personalizzata. Il progetto ha come obiettivo fornire informazioni più efficienti e su misura per le esigenze dei pensionati, attraverso la creazione di modalità innovative di comunicazione e proattività rispetto ai canali tradizionali. Il primo esempio del progetto è una video guida personalizzata che accompagna il pensionato in un percorso interattivo alla scoperta dei servizi online a sua disposizione sul sito web dell'Istituto. Gli utenti possono accedere alla video guida anche tramite MyINPS o l'App IO. Sul canale YouTube di INPS è disponibile un breve video che spiega come accedere alla video guida personalizzata.

Approfondire la conoscenza della propria situazione pensionistica con la visualizzazione degli scenari futuri, è l'obiettivo del servizio PensAMI, un simulatore che permette a tutti gli utenti, anche senza autenticazione, di verificare i possibili scenari pensionistici sulla base dell'attività lavorativa svolta. PensAMI è un applicativo sviluppato mettendo l'utente al centro e sulla facilità d'uso, anche attraverso la presenza di note informative per chiarire dubbi e link diretti alle schede delle prestazioni pensionistiche per approfondire le singole tematiche. Il simulatore di scenari pensionistici, a cui si accede rispondendo ad alcune domande, fornisce: informazioni sulle prestazioni pensionistiche a cui si può avere diritto; data alla quale si potrà accedere alla pensione; comparazione prestazioni pensionistiche con vantaggi e svantaggi legati alle proprie scelte.