Ucraina: Zelensky racconta dramma sua terra, 'Welcome to Ukraine' e conquista Atlantic Council**

Washington, 12 mag. (Adnkronos) - "Welcome to Ukraine", dice il presidente ucraino Volodymyr Zelensky alla platea raccolta a Washington per la serata di gala dell'Atlantic Council che ha visto premiati, tra gli altri, il premier Mario Draghi e il numero uno di Eni Claudio De Scalzi. Il presidente ucraino narra il dramma del suo popolo e delle città sotto attacco dei russi, narra, tra gli altri, del violinista che suona mentre l'allarme anti-bombe urla agli ucraini di portarsi al riparo, delle vittime riportando le loro storie, di anziani e giovani, di adolescenti che hanno perso la vita. La platea, in smoking e vestiti eleganti, si commuove, c'è chi non trattiene le lacrime. "Welcome to Ukraine", chiude Zelensky dopo aver portato il dramma della sua terra in questa sala: la reazione è immediata, un lunghissimo applauso e una standing ovation che va avanti per un minuto intero.