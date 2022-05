Energia: fiducia al Senato su dl taglia prezzi, seduta sospesa per esame maxiemendamento

12 maggio 2022 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto al Senato la fiducia sul maxiemendamento che recepisce gli emendamenti approvati in commissione al decreto legge approvato nel marzo scorso che riduce il costo dei prezzi dell'energia e tassa gli extraprofitti. La seduta è stata sospesa per consentire l'esame del testo da parte della commissione Bilancio e riprenderà alle 12. Il provvedimento, che va convertito in legge entro il prossimo 20 maggio, dovrà essere poi discusso dalla Camera.