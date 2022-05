Soluzione Prestito, inaugurata a Siracusa la quarta filiale in Sicilia

12 maggio 2022 a

(Siracusa 12 maggio 2022) - Corrado Fera, Direttore Generale: “Puntiamo a raggiungere il 10% del mercato nazionale della cessione del quinto entro due anni”

Pubblico delle grandi occasioni per l'inaugurazione a Siracusa della quarta filiale in Sicilia di Soluzione Prestito, azienda con sede a Milano specializzata nella cessione del quinto. La sede è la quattordicesima realtà Soluzione Prestito a livello nazionale, dato che certifica la crescita su tutto il territorio italiano per un'azienda che, come spiegato dal Direttore Generale Corrado Fera, punta al raggiungimento del 10% del mercato della cessione del quinto entro il prossimo biennio. “Sono molto orgoglioso per l'inaugurazione della sede di Siracusa — ha affermato Fera —, un'apertura strategica che permette di offrire ai nostri clienti una nuova presenza fisica”. Ad oggi, come sottolineato dal Direttore Generale, Soluzione Prestito ha superato i 200 dipendenti, consulenti finanziari con stabilità contrattuale in un mercato del lavoro che in passato non ha dato la giusta importanza ad una figura così centrale nella vita delle persone. La sede di Siracusa è stata affidata a Corrado Bono e Salvatore Frescura, agenti responsabili della sede, “conosciuti nel territorio, professionisti che lavorano in questo settore da svariati anni. Siamo certi — aggiunge Tommaso Milite, Area Manager Soluzione Prestito — di aver individuato i giusti partner per dare un forte slancio alla nostra rete indiretta e non ci resta che fare un grandissimo in bocca al lupo alla filiale e a tutto il suo team”. La cessione del quinto è un prestito rimborsabile con una durata massima di 120 mesi e con una trattenuta automatica sullo stipendio sulla pensione: una formula che nasce nel lontano 1950 con un decreto presidenziale, che ha avuto lo scopo di rilanciare l'economia italiana nel dopoguerra. Una modalità di prestito a cui possono accedere tutti i dipendenti statali, parastatali e di grandi aziende private, nonché i pensionati di tutti gli enti previdenziali. “Il nostro obiettivo è quello di coniugare tradizione e innovazione attraverso l'utilizzo di processi digitali che ci consentono di essere molto semplici e veloci nella fase di caricamento e delibera delle pratiche”, aggiunge Corrado Bono, contitolare insieme a Salvatore Frescura della filiale di Siracusa. “Tutto questo è un valore aggiunto per i nostri clienti. Vogliamo dare delle certezze, in un periodo in cui di certezze ce ne sono ben poche, con tassi promozionali estremamente vantaggiosi per un prodotto ad alto contenuto qualitativo”.

https://www.soluzioneprestito.it/