Titoli Stato: volano rendimenti in aste Btp a 3 e 7 anni**

Roma, 12 mag. -(Adnkronos) - Come previsto, si infiammano i rendimenti nelle aste odierne di Btp, in cui il Tesoro ha collocato titoli complessivamente per 6,75 miliardi di euro. Nell'asta di 2 miliardi di Btp a 3 anni (scadenza agosto 2025) il rendimento è balzato di 21 punti all'1,53%, a fronte di una domanda molto elevata, quasi doppia rispetto all'offerta, ovvero 3,95 miliardi. Ancora più forte l'incremento registrato nell'asta di titoli a 7 anni, +35 punti che portano il tasso al 2,39%: a fronte di una offerta di 3,75 miliardi la domanda per questi titoli in scadenza a giugno 2029 è stata di 5,7 miliardi. Infine, è stato assegnato un miliardi di Btp a 30 anni con scadenza a marzo 2048: qui il rendimento lordo è stato del 3,06%.