Da Domenica riprende la linea Genoa-Olbia di Moby: fino a sei partenze al giorno, un ponte per la sardegna

(Adnkronos) - Milano, 12.05.2022 – Da domenica 15 maggio riprende la linea Genova-Olbia di Moby, da sempre la più amata dai viaggiatori del Nord Italia e del Nord Europa per raggiungere le spiagge più belle della Sardegna.

E, per viaggiare sulla linea Genova-Olbia, Moby schiera le due ammiraglie Moby Aki e Moby Wonder insieme a Moby Drea e Moby Otta, amatissime dai passeggeri per la loro particolare conformazione, che valorizza le aree comuni e dedicate alla ristorazione.

Insomma, il meglio del meglio per i viaggi fra Genova e Olbia e viceversa, attivi dal 15 maggio al 16 ottobre: fino a quattro partenze al giorno in traversata notturna, in assoluta tranquillità e comodità, due da Genova e due da Olbia.

Ma non finisce qui, perché dal 30 luglio al 4 settembre verranno aggiunte ulteriori partenze anche in traversata diurna. Insomma, nei giorni più caldi della stagione si avranno fino a sei partenze, tre per ciascuna direzione, per venire incontro a tutte le esigenze dei passeggeri, come una vera e propria metropolitana del mare.

E questa straordinaria flessibilità di navi e orari si abbina come sempre ai servizi di bordo di assoluta eccellenza, a partire dalla ristorazione, che ha in serbo nuovi menù per quest'estate, sempre all'insegna della freschezza e della stagionalità di tutti i piatti, con la riproposizione dei classici più amati dai passeggeri e nuove golose proposte sia nei ristoranti, che al self service e nelle pizzerie.

In più il superamento del periodo pandemico permette di godere completamente di tutti gli spazi comuni: da quelli a bordo piscina dove gustarsi un aperitivo in compagnia, alle aree giochi per i bimbi, che confermano una volta di più Moby come la compagnia delle famiglie italiane.

E fino al 31 maggio c'è ancora un ulteriore vantaggio, la promozione che permette di cambiare la data del viaggio per tutte le volte che si vuole, senza penali e anche con la possibilità di “sospendere” il biglietto fino al 31 dicembre 2023 qualora si cambiassero i programmi.

Da Genova a Olbia, a partire da domenica, con Moby c'è il ponte più comodo e veloce per la Sardegna. E, una volta di più, la vacanza inizia dal viaggio.

Moby, Tirrenia-CIN e Toremar sono Compagnie del gruppo Onorato Armatori, da cinque generazioni sul mare e leader del trasporto marittimo passeggeri e merci. Primo al mondo per numero di letti e primo in Europa per capacità passeggeri, il gruppo occupa circa 6000 addetti. Con le tre compagnie, il gruppo Onorato collega Sardegna, Sicilia, Corsica, Arcipelago Toscano con 44 navi, con circa 41.000 partenze per 33 porti. Attraverso Moby Spl, il Gruppo opera nel Mar Baltico offrendo un servizio di crociere tra i porti di San Pietroburgo, Helsinki, Stoccolma e Tallinn. I Fast Cruise Ferries del gruppo sono tra i primi al mondo per qualità: Moby è stata insignita della prestigiosa Green Star sulle due navi ammiraglie ed è stata eletta dai passeggeri migliore compagnia di traghetti all'Italia Travel Awards 2017. Al gruppo Onorato fa capo anche una flotta di 17 rimorchiatori di ultima generazione che forniscono in nove porti italiani servizi quali assistenza alle manovre delle navi in porto e attività di salvataggio. Nel Porto di Livorno, inoltre, Moby controlla l'Agenzia Marittima Renzo Conti Srl e il Terminal ro/ro LTM autostrade del Mare Srl ed è azionista del terminal crociere Porto 2000.