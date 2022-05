Coop, centinaia chilometri e tanta gente in cammino per il progetto in Lombardia

12 maggio 2022 a

a

a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Tre itinerari per un viaggio a piedi: un percorso a tappe che nel 2022 si snoderà lungo cammini naturalistici e storici di grande fascino e valore, per unire idealmente i negozi Coop che costeggiano la Via Francisca del Lucomagno, il Naviglio della Martesana e il Canale Villoresi. Tutto questo è “Lombardia Coop to Coop”, un viaggio a piedi fra punti vendita con lo spirito del viandante. A camminare per più giorni nel “Lombardia Coop to Coop” saranno - si legge in una nota di Coop Lombardia - tre diversi gruppi di soci Coop, uno per itinerario, capitanati da una guida esperta di cammini. I supermercati di Lavena Ponte Tresa, di Varese, di Pavia, ma anche di Monza, Cassano d'Adda e Trezzo sull'Adda, solo per citarne alcuni, diventeranno luoghi di accoglienza e ristoro per i “pellegrini”, ma anche di memoria storica del territorio attraverso la viva voce dei soci volontari, una testimonianza attuale di un'idea di sostenibilità che a Coop Lombardia appartiene da sempre e che nell'attività del cammino trova una delle sue più belle espressioni.

Siamo abituati a camminare fin da piccoli - spiega Coop Lombardia - e spesso lo si dà per scontato. Negli ultimi anni è cresciuta la consapevolezza che fa comprendere quanto sia importante questa pratica: è uno degli ingredienti principali per raggiungere il benessere. Camminare è una scelta tanto semplice quanto rivoluzionaria. Abbatte steccati, consente di attraversare lentamente gli spazi e i territori, favorisce l'incontro. È il ponte l'immagine simbolo del cammino. Si confrontano culture, abitudini, tradizioni. Chi sceglie di percorrere i grandi cammini storici mette in moto una forte energia che rispetta l'ambiente. Il camminatore non inquina e porta con sé, nel suo zaino e nella sua bisaccia, tutto ciò che gli occorre per vivere.

Per il vicepresidente di Coop Lombardia, Alfredo De Bellis, “Lombardia Coop to Coop" è quindi molto più di un percorso, è un vero e proprio racconto del rapporto che lega Coop Lombardia ai suoi soci e al suo territorio e di come questo legame superi il confine del negozio. Si celebra con le bellezze paesaggistiche che da sempre Coop Lombardia tutela, si salda nella collaborazione storica con alcuni artigiani del gusto lombardi, per valorizzare insieme le tante eccellenze che offre la nostra regione. Non ultimo, “Lombardia Coop to Coop” rappresenta a pieno lo spirito che anima i soci volontari, infaticabili cooperatori e - alcuni di loro - veri e propri camminatori che hanno ispirato, dato forza e gambe a questo bellissimo progetto di cui siamo particolarmente orgogliosi.”

Con questa iniziativa, ricorda Coop Lombardia, si pratica la sostenibilità ambientale e il camminare come forma di turismo lento, rispettoso dell'ambiente e dei delicati ecosistemi già stressati dalla frenesia urbana. Si promuove la sostenibilità culturale, scoperta e nella rivalutazione di un patrimonio artistico e paesaggistico di inestimabile valore. Senza scordare la sostenibilità sociale e lo stimolare occasioni di incontro tra persone, culture e sensibilità differenti accomunate dallo stesso patrimonio di valori.

“Lombardia Coop to Coop” muoverà tanti passi in ognuna delle province valorizzando i cammini esistenti, i parchi, le aree naturalistiche, ma anche i percorsi urbani che tanto hanno da raccontare. Ci sarà spazio per la cultura, l'arte, la conoscenza dell'alimentazione, le pratiche salutari per stare meglio con il proprio corpo. Per questo camminare con Coop diventa una pratica rivoluzionaria. Ai partecipanti verrà poi consegnato direttamente nei punti vendita interessati dal cammino previsto il passaporto dei camminatori. Ogni tappa un timbro, una sezione dove prendere appunti e tanto altro.