SNAI – MotoGP: Bagnaia-Quartararo, altra lotta a Le Mans Il bis di Pecco a 2,50, quota pari per il francese

(Milano, 12 maggio 2022) - Ancora grande equilibrio tra i due favoriti per il Mondiale, che partono in perfetto equilibrio anche nel confronto per pole position e titolo (2,75), con Marc Marquez primo inseguitore.

Milano, 12 maggio 2022 – Dalla Spagna alla Francia. Il Motomondiale fa tappa sul circuito di Le Mans, dove ripartirà la sfida a distanza tra Fabio Quartararo e Francesco “Pecco” Bagnaia, con quest'ultimo che proprio a Jerez de la Frontera ha ottenuto il suo primo successo stagionale, con il francese e il spagnolo Aleix Espargaró a completare il podio. Le quote Snai per il settimo appuntamento della stagione sono in perfetto equilibrio: sia la vittoria di Bagnaia che quella di Quartararo valgono 2,50 volte la posta con un'altra coppia, quella formata da Enea Bastianini e Marc Marquez, a 7,50. Al doppio (15) un gruppone di sei piloti composta da Aleix Espargaró, Zarco, Mir, Miller, Rins e Martin.

Pole position - Parità anche nei pronostici sulle qualifiche: la pole position di Bagnaia – scattato dalla prima posizione a Jerez due settimane fa – vale 2,75, quanto quella di Quartararo, seguiti da Jorge Martin a 5,50 e da Jack Miller a 7,50.

Antepost Mondiale - Nonostante la leadership nel Mondiale di Quartararo (89 punti, sette di vantaggio su Espargaró), gli analisti di Snai credono in una rapida risalita di Bagnaia, tanto da piazzarlo alla stessa quota del francese (2,75) per la vittoria finale. Marc Marquez terzo favorito a 6,50, con Bastianini e proprio Aleix Espargaró a 7,50.

