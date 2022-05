Covid: Draghi, 'eliminato restrizioni ma pandemia non è finita'**

12 maggio 2022 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "È un grande piacere partecipare al secondo Global Covid-19 Summit. Vorrei ringraziare il Presidente Biden e tutti gli organizzatori per aver ospitato questo importante incontro. Lo sviluppo di vaccini efficaci e l'organizzazione di campagne di vaccinazione di successo hanno segnato una svolta nella lotta contro la pandemia". Così il premier Mario Draghi in un videomessaggio al Second Global Covid-19 Summit.

"In molti dei nostri Paesi abbiamo eliminato le restrizioni, riaperto le scuole, rilanciato l'economia. Abbiamo salvato vite - e siamo tornati a una vita normale. Ma - come ben sappiamo - la pandemia non è finita".