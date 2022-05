Calcio: Del Piero a Chiellini, 'hai dimostrato cosa vuol dire indossare la maglia della Juve'

12 maggio 2022 a

Roma, 12 mag. - (Adnkronos) - Da capitano a capitano, Alessandro Del Piero manda il suo saluto social a Giorgio Chiellini, che a fine stagione lascerà la Juventus. "Hai dimostrato cosa vuol dire indossare la maglia della Juventus, ogni volta che sei sceso in campo per 17 lunghi anni -scrive l'ex numero 10 bianconero su Instagram-. Ti ho visto arrivare ragazzo, e conquistarti tutto con umiltà e lavoro. Un esempio per chiunque sogni questi colori. Da juventino e da compagno di squadra, dalla serie B allo Scudetto, grazie Giorgio! Ora goditi l'ultima allo Stadium perché sarà sicuramente speciale".