Ucraina: Conte, 'un voto in Parlamento sarebbe elemento chiarificazione'

Roma, 12 mag. (Adnkronos) - "Un passaggio con un voto, con un atto di indirizzo in Parlamento è un elemento di chiarificazione anche per le forze politiche". Così Giuseppe Conte a Piazza Pulita in onda stasera su La7.

E parlando delle prospettive future, osserva il leader M5S, "queste prospettive vanno aggiornate continuamente, dopo due mesi gli scenari stanno cambiando. Voi stessi giornalisti dire che le ultime dichiarazioni di Draghi sono diverse da quella passate... Ecco tutto questo va chiarito in Parlamento. Vogliamo ascoltare e dire la nostra".