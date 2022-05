Consumi: Caffitaly lancia Volta, 'concentrato' di tecnologia e design

12 maggio 2022 a

Roma, 12 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "Caffitaly saluta l'arrivo della bella stagione rinnovando la sua promessa di portare in tazza un'esperienza di gusto mai provata prima con il lancio di Volta, la prima delle tre nuove macchine protagoniste del 2022". E' quanto si legge in una nota dell'azienda leader nel mercato del caffè monodose. "Disponibile nei colori pastello celeste, giallo e verde, accanto ai classici bianco e nero, Volta è un vero concentrato di tecnologia e design: compatta (solo 23,5 cm di altezza), veloce e silenziosa, è in grado di riconoscere le capsule originali Caffitaly e, grazie alle differenti modalità di erogazione e alla nuova funzione 'clean', suggerisce i cicli di lavaggio per evitare contaminazioni di gusto e assaporare al meglio ogni tipo di caffè (come espresso, caffè crema, caffè americano...) e di bevande calde (come the e tisane)", prosegue.

"Una novità - sottolinea - frutto del continuo impegno di Caffitaly in un'innovazione al servizio dell'esperienza dei consumatori, che mira a portare a livelli sempre più alti il suo sistema unico, innovativo e sostenibile che combina perfettamente la tecnologia di capsule e macchina, per esaltare al meglio il gusto e l'aroma dei migliori caffè e delle migliori bevande calde. E senza mai dimenticare l'estetica. Come le altre macchine Caffitaly, Volta è infatti progettata per offrire massima eleganza e praticità di utilizzo, garantendo sempre un'estrazione perfetta e un'esperienza di gusto superiore".

"Lavoriamo continuamente per migliorare le nostre macchine, potenziando la tecnologia, garantendo la massima praticità e prestando un'attenzione particolare alla resa estetica. Volta è un perfetto esempio di innovazione al servizio dell'esperienza del consumatore ed è solo la prima delle tre nuove macchine che lanceremo quest'anno. Sarà un'evoluzione crescente di tecnologia e design: più prestazioni, più funzionalità e un'ampia gamma di colori. Comun denominatore: un'esperienza di gusto mai provata prima, che invitiamo tutti gli italiani a provare anche tramite la nuova campagna di comunicazione on air e online fino alla fine di maggio", spiega Fabio Osculati, Chief Research, Development & Quality Officer di Caffitaly.