HOPIUM COLLABORA CON BRIDGESTONE PER SVILUPPARE PNEUMATICI SU MISURA PER HOPIUM MACHINA, UNA BERLINA A IDROGENO

13 maggio 2022 a

a

a

PARIGI, 12 maggio 2022 /PRNewswire/ -- HOPIUM, il primo produttore francese di veicoli alimentati a idrogeno, collabora con Bridgestone, leader globale nel campo degli pneumatici e delle soluzioni di mobilità sostenibile, per sviluppare pneumatici di alta qualità per la sua berlina di fascia alta, Hopium Machina.

L'obiettivo della partnership è progettare pneumatici su misura con tecnologia a bassa resistenza al rotolamento, uno dei fattori principali per migliorare il range di guida di 1.000 km del veicolo. Gli pneumatici saranno creati utilizzando la tecnologia di sviluppo virtuale degli pneumatici di Bridgestone, che offrirà vantaggi significativi in termini di efficienza e sostenibilità.

Nell'ambito del suo progetto globale Bridgestone E8, l'azienda si è impegnata a sostenere la realizzazione di una società sostenibile fornendo sia valore sociale che per i clienti in tutti gli ambiti delle proprie operazioni e attività, insieme ai partner.

Olivier Lombard, CEO e fondatore di Hopium, ha dichiarato: "Da sempre Hopium è orgogliosa di collaborare con i migliori rappresentanti di ciascun settore. Oggi, questo accordo strategico con un leader mondiale riconosciuto rappresenta una pietra miliare del nostro ambizioso percorso. Con una notevole esperienza nella progettazione di pneumatici e tecnologie per pneumatici per nuovi tipi di mobilità, Bridgestone porterà sicuramente un prezioso contributo a questa partnership, aiutandoci ad affrontare le sfide che ci attendono".

Steven De Bock, VP Consumer Replacement e OE di Bridgestone EMIA, ha dichiarato: "Questa entusiasmante partnership con Hopium dimostra ancora una volta il nostro sostegno alla nuova generazione di pionieri della mobilità innovativa. Stiamo mettendo la nostra competenza riconosciuta al servizio di un vero e proprio progetto rivoluzionario nel campo della mobilità a emissioni zero, contribuendo nel contempo a creare un futuro di mobilità più sostenibile".

INFORMAZIONI SU HOPIUM

Olivier Lombard, il più giovane vincitore della 24 ore di Le Mans, alla luce dell'esperienza acquisita sui circuiti di gara, ha fondato Hopium, casa produttrice di veicoli alimentati a idrogeno di alta gamma. Con un'esperienza all'insegna della cultura automobilistica, Olivier Lombard ha guidato per 7 anni auto da corsa a idrogeno, classificandosi come il racer più esperto al mondo in questo campo. Le gare sono state per Olivier Lombard e il suo team un laboratorio a cielo aperto, che ha consentito loro di riflettere su nuove soluzioni di mobilità per le odierne sfide ambientali. Considerando che il settore dei trasporti da solo è responsabile del 20% delle emissioni di gas a effetto serra, l'azienda si sta posizionando come attore nel contesto del cambiamento climatico. Hopium riunisce un team di esperti e partner leader in prima linea nell'innovazione nei settori delle celle a combustibile alimentate a idrogeno, della tecnologia e dell'ingegneria automobilistica.

www.hopium.com

Seguiteci su Instagram, Linkedin, Youtube, Twitter.

ISIN: FR0014000U63

Mnemonico: ALHPI

Informazioni su BRIDGESTONE

Bridgestone EMIA (Europa, Russia, Medio Oriente, India e Africa) è l'unità aziendale strategica regionale di Bridgestone Corporation, leader globale nel campo degli pneumatici e delle soluzioni di mobilità sostenibile. Con sede a Zaventem (Belgio), Bridgestone EMIA impiega oltre 20.000 persone e svolge attività in 40 Paesi della regione.

Bridgestone offre un portafoglio diversificato di pneumatici di alta qualità, tecnologie per pneumatici e soluzioni di mobilità avanzate. L'obiettivo dell'azienda è fornire valore sociale e ai clienti come azienda di soluzioni sostenibili. Il progetto Bridgestone E8, un framework articolato in otto valori (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease e Empowerment), guida le priorità strategiche, il processo decisionale, l'evoluzione della cultura e le azioni di sostenibilità verso il raggiungimento di questa visione.

Per ulteriori informazioni sulle attività di Bridgestone nell'area EMIA, visitare la pagina press.bridgestone-emia.com. Seguiteci su Facebook, Instagram,YouTube e LinkedIn.

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1816222/Hopium_Logo.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1816221/Bridgestone_Logo.jpg