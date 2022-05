Pnrr: Draghi, 'procedere rapidamente per non perdere accesso a fondi'**

13 maggio 2022 a

a

a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "La struttura del Pnrr prevede che lo stanziamento di finanziamenti sia vincolato al rispetto delle scadenze, al raggiungimento di precisi obiettivi. Dobbiamo procedere rapidamente con l'agenda di riforme concordata con l'Unione Europea, per non perdere accesso ai finanziamenti e superare le fragilità strutturali che hanno rallentato la crescita dell'Italia e del Sud". Così il premier Mario Draghi al Forum 'Verso Sud' in corso a Sorrento.