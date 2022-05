Senato: Castellone, 'contro Ferrara campagna indecorosa'

13 maggio 2022 a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - "L'unica narrazione che sanno fare di noi è quella di essere un gruppo 'diviso', ma evidentemente i nostri avversari non sono abituati alla generosità e alla dedizione di chi, pur di tutelare il suo gruppo, preferisce prendere su di se tutto il fango e chiarire da subito che nel Movimento non si aspira a ricoprire poltrone. Ringrazio il mio collega Gianluca Ferrara per la correttezza e per il senso delle istituzioni dimostrato non solo in queste ore, ma nell'arco di tutta la legislatura. Gianluca è stato oggetto di una campagna indecorosa alla quale ha replicato con una rettitudine che ben descrive il suo spessore". Così la senatrice Mariolina Castellone, capogruppo MoVimento 5 Stelle in Senato.