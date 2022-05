Tv: ‘Mamma e Figlia' di Pechino Express, 'vinto la nostra sfida personale'**

13 maggio 2022 a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - “Hanno vinto i ‘Pazzeschi' la gara, ma noi come ‘mamma e figlia' abbiamo vinto la nostra sfida personale e il nostro rapporto è cresciuto, siamo diventate più complici. Credo che tutte le mamme mi potrebbero capire. Avevamo un rapporto bello ma era a rischio lo stesso, perché non siamo mai state sotto questa continua pressione e stress. Ci sono momenti estremi e non hai filtri. Pechino ti fa una ‘lastra' di chi sei veramente”. Natasha Stefanenko commenta così all'Adnkronos, la trasmissione Pechino Express 2022 giunta al termine ieri sera con la puntata conclusiva su Sky, dove ha concluso la gara, insieme alla figlia Sasha Sabbioni, al secondo posto. La coppia, denominata' ‘mamma e figlia' hanno ceduto solo nel finale ai ‘Pazzeschi' Victoria Cabello e Paride Vitale. “Nel programma si vede il 10% di quello che abbiamo fatto veramente, ci siamo ammazzate, abbiamo corso 12 km su un cammello in mezzo al deserto, abbiamo fatto cose estreme, anche per una sportiva o una giovane ragazza preparata. E' tutto molto a sorpresa e puoi avere reazioni istintive”, ha aggiunto la showgirl.

“Sono stata io a convincere mamma a partecipare, non era convinta, ma sapevo che sarebbe stata un'esperienza che ci sarebbe rimasta nel cuore e nella mente, e si è convinta. Siamo andate ed è stato così, e ancora mi ringrazia”, ha sottolineato Sasha Sabbioni, parlando all'Adnkronos della decisione di partecipare alla trasmissione con la mamma. “Il rapporto ora è ancora più stretto senza dubbio, non sapevo come potesse andare tra di noi, perché con la madre non si hanno filtri, poteva essere più facile discutere, invece adesso devo dire che non avrei mai potuto fare un'esperienza del genere se non con mia madre, perché è una persona che mi conosce, sa i miei punti deboli e sa dove lei riesce a colmare le parti in cui non sono brava e viceversa. E' stato un rapporto che si è ancora di più intensificato, già eravamo unite e adesso non ci divide più nessuno. Questa è senza dubbio una delle cose che più mi porterò dietro, oltre ai paesi bellissimi che abbiamo visitato e le persone che abbiamo incontrato”, ha aggiunto Sasha.

Un rapporto ‘mamma e figlia' ancora più stretto anche grazie alle difficoltà che hanno dovuto superare insieme. “A Pechino Express non puoi avere modo di reagire 'a modo', ma lo fai come sei tu, ed è bella questa cosa. Mi sono messa alla prova con un rischio grosso, ma è andata bene anche per la mia autostima. Sono stata felicissima di aver partecipato, anche se siamo state un mese e mezzo circa in giro per il mondo -ha sottolineato Natasha Stefanenko-. Non avevamo i cellulari, non li potevamo neanche toccare, sono tornata indietro nel tempo, a quando era bello socializzare e parlare con le persone. Non dobbiamo dimenticare che siamo animali sociali e non social. E Pechino ti fa ricordare questi aspetti. Io vivevo con il cellulare ogni minuto ma lì non ci pensi più, e quando me lo hanno ridato non riuscivo a riutilizzarlo, quasi lo rifiutavo”. (segue)