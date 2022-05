SNAI – Serie A: Milan-Atalanta, quote tutte per i rossoneri L'Inter a Cagliari per restare in corsa: «2» a 1,37

13 maggio 2022 a

(Adnkronos) - La penultima giornata di campionato può essere già decisiva: domenica alle 18 a San Siro la squadra di Pioli parte avanti a 1,75 sull'Atalanta. Over e Goal a 1,50 e 1,48. Poi tocca a Inzaghi dopo il trionfo in Coppa Italia: impresa sarda a 6,75.

Milano, 13 maggio 2022 – A 180 minuti dalla fine del campionato, il Milan ha il suo primo match point scudetto. Alla squadra di Pioli, però, non basterà battere domenica alle 18 l'Atalanta; servirà anche un passo falso dell'Inter – reduce dalla vittoria della Coppa Italia – impegnata sul campo del Cagliari. Le quote Snai per il match di San Siro, nonostante di fronte ci sia un avversario ancora in lotta per la qualificazione all'Europa League, sono tutte a favore della capolista. L'«1» si gioca a 1,75, con il pareggio e il colpo della squadra di Gasperini che sono entrambi a 4,00. Sembrano esserci pochi dubbi, invece, sul numero di reti complessive: l'Over e il Goal sono rispettivamente a 1,50 e 1,48, di contro l'Under schizza a 2,40, con il No Goal ancora più su, a 2,50. Sulla lavagna dei possibili marcatori guidano tre rossoneri: Giroud a 2,25, Ibrahimovic a 2,50, Leao a 2,75, seguiti da Zapata a 3,25.

Speranza Inter - I nerazzurri di Inzaghi sperano nell'aiuto dei nerazzurri di Gasperini, tra l'altro ex allenatore dell'Inter. I campioni d'Italia in carica, che scenderanno in campo domenica alle 20.45 conoscendo già il risultato del Milan, non hanno alternative alla vittoria in Sardegna contro un Cagliari a serio rischio retrocessione. I rossoblù di Agostini (reduci dal pareggio nei secondi finali a Salerno) sono nettamente indietro nelle quote: il colpo a 6,75, la vittoria dell'Inter a 1,37, con il pareggio in mezzo, a 5,25. È già sicuro di un posto in Champions il Napoli che riceve il Genoa: la strada, per la squadra di Spalletti, sembra in discesa, con l'«1» a 1,80.

Lotta Europa League - Restano da definire le posizioni in zona Europa e Conference League. Al quinto posto, ora, c'è la Lazio, che lunedì sera sarà di scena a Torino contro una Juventus ferita dalla sconfitta nella finale di Coppa Italia. I biancocelesti sono indietro («2» a 2,95), ma non di molto visto che la vittoria della Juventus è a 2,30. Più facile, almeno apparentemente, l'impegno della Roma sabato sera all'Olimpico contro il Venezia: l'1,24 legato al segno «1» è la quota più bassa di tutto il lungo weekend di campionato. Sempre lunedì, prima di Juve-Lazio, si gioca anche Sampdoria-Fiorentina: blucerchiati non ancora sicuri della salvezza e vittoriosi a 3,75, viola più in basso a 1,90.

Si salvi chi può - Saranno due weekend delicatissimi anche nella zona salvezza: non ci sono ancora squadre retrocesse, tutte possono sperare nell'impresa. Aprirà il 37° turno la Salernitana a Empoli: granata a 2,10, toscani – già sicuri di essere in Serie A anche l'anno prossimo – a 3,15. Spera di brindare lo Spezia, di scena a Udine: il colpo della squadra di Thiago Motta, però, vale 3,90, più del doppio rispetto alla quota Snai per la vittoria dell'Udinese (1,85).

