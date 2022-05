Milano: moglie morì precipitando dalle scale, arrestato marito per omicidio

13 maggio 2022 a

a

a

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - I carabinieri di Rho hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Milano, nei confronti di un cittadino cinese, 39enne, ritenuto responsabile dell'omicidio preterintenzionale aggravato della moglie, 33 anni, sua connazionale. La donna fu trovata senza vita, la notte del 15 settembre 2021, sulle scale dell'androne del palazzo condominiale a Baranzate dove la vittima viveva insieme al marito e ai figli minorenni.

L'analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona e del cellulare della vittima, supportate anche da attività di intercettazione, "hanno consentito di confutare la versione originaria fornita dall'uxoricida circa la dinamica accidentale o suicidaria dell'evento e di attribuire la causa del decesso alla condotta preterintenzionale dell'uomo", spiegano i militari.

In particolare, quest'ultimo, durante una lite, avrebbe afferrato la moglie all'altezza del collo e della clavicola, costringendola a divincolarsi per liberarsi della presa, facendole così perdere l'equilibrio e quindi precipitare dal quarto piano delle scale condominiali. Per l'uomo si sono aperte le porte del carcere milanese di San Vittore.