Pnrr: Sala, 'più fondi extra a Roma? Sbagliato, parlerò con Gualtieri'

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - Il fatto che nel Decreto Aiuti sia stata stanziata una dote extra per i Comuni e che gran parte dei fondi, però, vadano a Roma "la considero una cosa sbagliata e ci sto lavorando". Lo chiarisce il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine di un evento, parlando dei 600 milioni destinati ai Comuni sopra i 600mila abitanti per portare a termine alcuni obiettivi del Pnrr. "Volevo sentire anche il sindaco Gualtieri perché non ho nulla in contrario che Roma sia sostenuta, ma anche Milano in questo momento, soprattutto la Grande Milano, ne ha bisogno", aggiunge.