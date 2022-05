Omofobia: Sala, 'possibile rilanciare ddl Zan, sta al Pd farlo'

13 maggio 2022 a

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Io penso di sì", che si possa rilanciare una legge sull'omotransfobia come il ddl Zan. "Dipende dal protagonismo che il Pd vuole avere, perché se vuole averne un po' potrebbe anche essere che in questo scorcio di legislatura ci sia la possibilità per iniziare" a riparlarne. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in vista della manifestazione di domani, a cui prenderà parte, organizzata dal Pd per rilanciare la legge. "Naturalmente non è la priorità del momento ma non credo che la politica possa permettersi di occuparsi solo di priorità, ma anche delle tante questioni che vengono dalla società", ha aggiunto, parlando ai giornalisti a margine del festivale dell'autismo. "Io parteciperò volentieri e se ci sarà modo e volontà di andare avanti io ci sarò su questa battaglia", che comunque "devono riprendere in mano i partiti all'interno delle Camere".