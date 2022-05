Tennis: Internazionali Bnl, Sinner eliminato e Tsitsipas in semifinale**

13 maggio 2022 a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Jannik Sinner non supera i quarti di finale degli Internazionali Bnl di tennis. L'azzurro nei quarti di finale è stato sconfitto dal greco Stefanos Tsitsipas, numero 4 del seeding, in due set con il punteggio di 7-6 (7-5), 6-2 in due ore e 27 minuti di gioco. Sul match point gara interrotta per alcuni minuti per il malore di uno spettatore sulle tribune. Il greco in semifinale al Foro Italico affronterà il tedesco Alexander Zverev.