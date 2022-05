Milano: Sala, 'impossibili altri posti in centri estivi per quest'anno'

13 maggio 2022 a

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - Non c'è possibilità di trovare nuovi posti da aggiungere a quelli attuali nei centri estivi per bambini di Milano. "Quest'anno abbiamo i posti del 2019, che è già una cosa positiva visto i tempi che corrono. Poi ci rifletteremo, tutto non si può fare. Il mio obiettivo era assicurare almeno i posti del 2019 e l'abbiamo fatto. Per quest'anno non ci sono altre possibilità", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando con i cronisti a margine del festival dell'autismo.