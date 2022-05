Caso camici: ass. Guidesi, 'sicuro dell'onestà e integrità di Fontana'

13 maggio 2022 a

a

a

Milano, 13 mag. (Adnkronos) - "Chi, come me, conosce Attilio Fontana, non aveva bisogno di oggi per avere conferma della sua integrità, della sua onestà e della sua signorilità. E voi protagonisti da due anni del linciaggio mediatico e dell'insulto, oggi siete almeno in grado di scusarvi?". É il commento dell'assessore allo Sviluppo Economico di Regione Lombardia, pubblicato sui suoi canali social, dopo la notizia del proscioglimento del governatore Attilio Fontana per il 'caso camici'.