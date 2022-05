Governo: agenda impegni internazionali Draghi, a fine giugno vertice Nato

13 maggio 2022 a

a

a

Roma, 13 mag. (Adnkronos) - Un'agenda fitta di impegni internazionali per il presidente Mario Draghi nelle prossime settimane. Mercoledì 18 maggio alle ore 11.30, il presidente del Consiglio riceverà a palazzo Chigi la Prima Ministra della Repubblica di Finlandia, Sanna Marin. Lunedì 23 maggio è fissato l'incontro con il Primo Ministro della Repubblica di Bulgaria, Kiril Petkov e martedì 24 maggio ci sarà una colazione con il Primo Ministro della Repubblica di Macedonia del Nord, Dimitar Kovachevski. Giovedì 26 maggio a Roma l'incontro con il Presidente della Repubblica d'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, in occasione della Visita di Stato in Italia.

Lunedì 30 e Martedì 31 maggio, il premier Draghi sarà a Bruxelles per il Consiglio Europeo Straordinario incentrato su energia, Ucraina e difesa. Martedì 7 giugno è fissata una colazione con la Presidente della Georgia, Salomé Zourabichvili, in occasione della Visita di Stato in Italia. Giovedì 23 e Venerdì 24 giugno, il presidente del Consiglio sarà di nuovo a Bruxelles per il Consiglio Europeo e l'Euro-Summit. Da domenica 26 a martedì 28 giugno sarà a Elmau per il Summit G7. Infine mercoledì 29 e giovedì 30 giugno Draghi sarà a Madrid per il Vertice della Nato.