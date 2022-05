Ue: Tabacci, 'chi ne parlava come fosse gabbia ora in minoranza, basta ambiguità'

14 maggio 2022 a

Milano, 14 mag. (Adnkronos) - "Se non ci fosse stata l'Europa poveri noi…tutti quelli che parlavano di Europa come di una gabbia, dicendo che dovevamo uscire dall'euro, ora sono in minoranza schiacciante, come i no vax. Siamo in un tempo eccezionale, difficile, durissimo e non c'è bisogno di altre ambiguità su questo punto". Lo afferma all'Adnkronos Bruno Tabacci, sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega al coordinamento della politica economica.