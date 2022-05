14 maggio 2022 a

a

a

Roma, 14 mag (Adnkronos) - "Qui non ho sentito dire, mettiamo da parte il Pnnr, non si è fatto benaltrismo, anzi, c'è la consapevolezza che la messa a terra di queste risorse consegna al mondo l'immagine non dell'italietta che fatica ma l'orgoglio e lo spirito nazionale di voler dare buona prova di se e rappresentare l'Italia migliore". Lo ha detto la ministra delle Regioni Maria Stella Gelmini al forum di Sorrento.