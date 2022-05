Pnrr: Tajani, 'per guerra in Ucraina serve Recovery plan 2'

14 maggio 2022 a

Sorrento (Na), 14 mag. (Adnkronos) - A causa della guerra in Ucraina, serve "un Recovery plan numero 2 che deve essere fatto a livello europeo se no facciamo esercizi retorici su quella che era la situazione due anni fa". Lo ha affermato il coordinatore di Forza Italia, Antonio Tajani, parlando al convegno 'Verso Sud' a Sorrento. Quanto all'approvvigionamento energetico "senza nucleare -ha aggiunto l'esponente azzurro- non avremo mai l'autosufficienza energetica".