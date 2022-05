Governo: Letta, 'si arrivi a data naturale elezioni'

14 maggio 2022 a

Sorrento (Na), 14 mag. (Adnkronos) - "Penso che questa esperienza di Governo che tiene tutti insieme debba durare almeno fino alla data naturale delle elezioni, con il massimo impegno di tutti che si arrivi fino alla data naturale delle elezioni", perchè "non si butti via un'occasione che è fondamentale per avere questi dieci mesi davanti. Dopo di che alle elezioni il popolo sovrano deciderà chi governerà dopo". Lo ha affermato il segretario del Pd, Enrico Letta, parlando al convegno 'Verso Sud' a Sorrento.