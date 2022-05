Cittadinanza: Meloni a Letta, 'voi vivete su un altro pianeta'

14 maggio 2022 a

Roma, 14 mag (Adnkronos) - “Aumento del costo delle bollette, rincaro prezzi, benzina alle stelle, imprese in ginocchio, emergenza immigrazione clandestina e scarso controllo del territorio… ma per il Pd la priorità resta sempre e solo lo Ius Soli. Caro Enrico Letta, non è l'Italia a restare indietro, siete voi che vivete su un altro pianeta ancora non ben identificato”. Lo scrive su Facebook la presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.