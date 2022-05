Nato, vertice a Berlino: "Ucraina può vincere questa guerra"

15 maggio 2022 a

(Adnkronos) - "L'Ucraina può vincere questa guerra". Così Mircea Geoana, vice segretario generale della Nato, arrivando all'incontro informale dei ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Alleanza, a Berlino.

"C'è stato un immenso supporto pubblico per l'Ucraina", aggiunge dopo la vittoria della Kalush Orchestra all'Eurovision con le "congratulazioni", "da tutta l'Europa e dall'Australia" e "il messaggio che vogliamo mandare a Putin è che hanno iniziato la guerra più cinica e brutale dalla Seconda Guerra Mondiale". "Siamo uniti, siamo forti, continueremo - afferma - ad aiutare gli ucraini a vincere questa guerra".

"Sono arrivato a Berlino dove incontrerò informalmente i ministri degli esteri dei paesi Nato per discutere della nostra alleanza e di un'azione sostenuta per affrontare l'aggressione non provocata della Russia contro l'Ucraina". Lo scrive il segretario di Stato americano Antony Blinken in un post su Twitter.