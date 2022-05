NetBet Italia si associa con il top provider WMG

16 maggio 2022 a

WMG si unisce alla sempre più numerosa famiglia di fornitori di NetBet Italia

ROMA, May 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Con l'aggiunta di WMG tra le fila dei suoi fornitori, NetBet Italia si conferma ancora una volta come uno dei casinò online più dinamici d'Italia.

Sempre alla ricerca di nuovi modi per migliorare la propria offerta, NetBet Italia sa bene come soddisfare le richieste dei suoi clienti più esigenti. Affermatasi come una delle piattaforme di casinò online più versatili, il casinò accoglie regolarmente nuovi fornitori da aggiungere alla propria collezione.

Questa nuova partnership tra NetBet Italia e WMG, una compagnia di iGaming già popolare tra i giocatori italiani, aiuterà entrambi i marchi a connettersi ad un pubblico ancora maggiore. Tra i giochi degni di nota del provider troviamo Fowl Play Gold, Haunted House e Four Fowl Play. Tutti giocabili ora su NetBet Italia, oltre a molti altri della collezione WMG.

La PR manager di NetBet Italia, Claudia Georgevici, ha rilasciato: "Il nostro obbiettivo è quello di mantenere una piattaforma di intrattenimento accessibile a giocatori di tutti i livelli. La nostra lista di fornitori è in costante evoluzione, con una scelta che va da grandi aziende di giochi rinomate a nuove proposte."

"La nostra recente partnership con WMG aiuterà entrambe le parti ad allargare il proprio pubblico. Siamo certi che questa collaborazione darà i suoi frutti fin da subito."

