Qual è l'e-commerce di attrezzatura da montagna più affidabile? Le opinioni degli utenti votano “Mountain Experience”

16 maggio 2022 a

a

a

(Adnkronos) - Milano, 16 Maggio 2022. Cresce di anno in anno l'interesse per gli sport outdoor in Italia e si registra un boom di e-commerce che offrono prodotti per praticare gli sport all'aria aperta. Una buona notizia anche per gli appassionati di montagna che non hanno il negozio specializzato sotto casa e decidono di servirsi sugli shopping online per acquistare l'attrezzatura necessaria.

Orientarsi in questa giungla rischia però di diventare difficile: bisogna capire a quale servizio affidarsi, scegliendo tra i grandi portali come Amazon e Wish, passando per gli e-commerce sportivi, fino agli e-commerce verticali sulla montagna.

Chi è esperto non avrà grossi problemi, ma chi inizia si trova di fronte a una scelta ostica, aggravata dalle differenze molto tecniche e variegate del materiale da alpinismo, scialpinismo e arrampicata.

L'importanza dell'assistenza competente

I portali generalisti come Amazon non hanno un servizio di assistenza che possa facilitare la scelta, mentre tanti grandi e-commerce di sport non hanno personale in chat con le competenzeadeguate per offrire consigli su discipline così tecniche.

Per ridurre al minimo il rischio di acquistare materiale inadatto alle proprie avventure in montagna, l'ideale per il neofita è scegliere un e-commerce specializzato in attrezzatura da alpinismo, che possa offrire anche un servizio di assistenza su misura, con personale formato appositamente su questa disciplina.

Le scelte in questo modo saranno guidate tenendo conto, per esempio, anche dalle condizioni del percorso da affrontare: pareti rocciose, fondi innevati, particolari conformazioni del terreno. Solo in questo modo si può vivere la propria passione in alta montagna in totale sicurezza e comfort.

Le opinioni degli utenti votano “Mountain Experience”

In grande crescita negli ultimi anni è il negozio online “mountainexperience.it”, che sta ottenendo riscontri molto positivi dagli utenti che lo scelgono per l'acquisto della propria attrezzatura damontagna.

“Tutto è nato dalla mia passione per l'alpinismo” ci racconta Francesco Gobbi, CEO dell'azienda “sono stato istruttore e formatore del club Alpino italiano per molti anni.

“Abbiamo uno store fisico attivo dal 2001 a Savignano sul Rubicone e nel 2007 abbiamo deciso di ampliare il nostro servizio al mondo online, con un e-commerce specializzato”.

Ma cosa rende così soddisfatti gli utenti della loro esperienza di acquisto?

“Il nostro valore aggiunto” ci spiega Francesco “è l'assistenza competente durante la fase di acquisto e la disponibilità in fase di post acquisto. Le attrezzature da arrampicata e da alpinismo comprendono una vasta gamma di prodotti che rispondono a esigenze diverse: spesso chi si approccia a queste discipline non sa cosa è più adatto a lui e cerca consiglio. Altre volte sceglie per emulazione e dobbiamo spiegargli che ciò che va bene per un utente esperto, il più delle volte, si rivela una scelta controproducente per il neofita”.

L'assistenza qualificata è un fattore ritenuto molto importante da chi acquista, come sottolineano moltissime recensioni dei clienti, tra le oltre 2700 verificate da Trusted Shop (attualmente con una media recensioni di 4,89 su 5).

Ne riportiamo alcune di seguito:

“Era il primo acquisto che effettuavo e ho deciso per il contrassegno, inoltre la chat online è stata molto efficace e tempestiva, mi hanno confermato subito la disponibilità del prodotto e immediatamente dopo ho ricevuto la email di conferma, la spedizione è avvenuta il giorno stesso. Il corriere GLS è stato molto gentile, mi ha telefonato a causa di un malfunzionamento del campanello in modo da ricevere subito il pacco con un ottimo imballo”.

“Ottimo negozio, ho avuto un piccolo problema con l'origine, per mia distrazione e mi hanno risposto subito e hanno risolto immediatamente il problema! Efficienti! L'ordine è arrivato subito!”

“Voto 10

Ottima esperienza!

Acquisto arrivato velocemente, purtroppo ho avuto un problema con il corriere ma l'assistenza è stata prontissima ad aiutarmi!”

“Acquisto fatto con semplicità e convenienza. Ottimo anche il servizio di assistenza ai clienti”.

Cosa è bene controllare quando si acquista online attrezzatura da montagna?

Ecco cosa ci risponde Francesco:

“Dall'abbigliamento alle calzature, dagli zaini ai caschi, fino alle corde e ai moschettoni, l'importante è che ogni prodotto presenti le necessarie certificazioni CE e omologazioni UIAA. La sicurezza non va mai trascurata e lo confermano il numero di incidenti in crescita, dovuti da equipaggiamento inadeguato, riportati dal soccorso alpino”.

Ma questo dell'affidabilità dei prodotti non è l'unico fattore di valutazione secondo Francesco.

“Un'altra unicità del nostro shop, molto apprezzata dai clienti più esperti, è la preselezione che facciamo sui nuovi prodotti delle marche migliori presenti sul mercato: Camp, Craft, Ferrino, Marmot, Montura, Salewa, Patagonia, The North Face e tante altre. Tutti gli articoli selezionati su MountainExperience vengono realizzati con materiali di ultima generazione, leggeri ma molto resistenti all'usura.

Infine, come ulteriore garanzia per l'acquirente, forniamo il servizio di reso facile, effettuabile fino a 30 giorni nel giorno e nel luogo preferiti dall'utente”.

In definitiva, quando si tratta di scegliere l'attrezzatura da alpinismo, è buona norma evitare di acquistare l'usato, se non si conosce bene la persona dalla quale si compra.

Così come è meglio evitare di andare al risparmio, rischiando di acquistare prodotti non omologati o inadatti al tipo di esperienza che ci si appresta a vivere.

In queste discipline la sicurezza è il fattore primario da tenere sempre in considerazione.

Ecco perché, nel dubbio, affidarsi ai consigli dello staff esperto di Mountain Experience è il modo più veloce e sicuro per eliminare ogni rischio di scelta inopportuna.

Responsabilità editoriale: TiLinko - Img Solutions srl