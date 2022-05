Istituti Vinci ancora sul podio: 1° posto ex aequo nella gara delle scuole aeronautiche italiane!

16 maggio 2022 a

Si è concluso il 29 Aprile il Concorso tra le scuole italiane per decretare la migliore nell'ambito dell'indirizzo Trasporti e Logistica, opzione Conduzione del mezzo aereo, e che ha visto gli Istituti Vinci sul podio!

La gara nazionale è stata istituita dal Ministero dell'Istruzione, con il patrocinio del Comune e della Provincia di Padova e l'Enac. Tra gli sponsor, anche l'azienda FSC (Flight Simulator Center) e dall'Aeroclub di Padova, sotto l'egida della RICMA (Rete italiana degli Istituti Tecnici opzione Conduzione del mezzo aereo).

L'obiettivo della gara era mettere in luce le eccellenze nell'ambito di questo particolare indirizzo scolastico. È noto, infatti, che l'Italia abbia una lunga tradizione nel mondo dell'aeronautica e incentivare le eccellenze nell'ambito della scuola significa proprio impegnarsi a proseguire su questa strada.

Alla gara ha partecipato un allievo della classe quarta per ogni Istituto. Le prove, svolte presso l'Istituto Marconi di Padova, consistevano in esercitazioni teoriche e pratiche, come la pianificazione di un volo VFR e una prova pratica di pilotaggio simulato.

L'I stituto “Ferrarin ” di Gallarate, del gruppo Istituti Vinci, unica scuola paritaria a partecipare, ha conseguito il 1° posto ex aequo nella gara delle scuole aeronautiche italiane grazie all'impegno del suo allievo Alessio Di Nardo. È la seconda volta che l'Istituto gallaratese conquista il podio: pochi mesi fa la classe III del “Ferrarin” si è classificata al 1° posto al Concorso nazionale “Olimpiadi nello spazio” nella categoria seconda e terza classe degli Istituti di istruzione secondaria, a livello nazionale. A pochi giorni di distanza, una conferma della qualità dell'insegnamento di questo Istituto che ha una tradizione più che trentennale e si avvale di personale docente di qualità.

Abbiamo chiesto al Coordinatore didattico, prof. Antonio Vinci, un breve commento in merito: “Questi due importanti traguardi raggiunti nell'arco di così poco tempo ci testimoniano che non si tratta di casualità. L'intento della nostra scuola, e dovrebbe essere di ogni scuola, è quello di raggiungere livelli di eccellenza. Certo, molto gioca a favore se si perviene alla scuola superiore con un'adeguata preparazione conseguita negli anni precedenti. Ma non sempre è così. Gli allievi che giungono con solide basi, aiutati nella loro crescita da insegnanti competenti e che hanno anche una visione da educatori, fanno raggiungere risultati di tutto riguardo”.

Come scoprire, in dettaglio, la proposta degli Istituti Vinci? Basta inviare un'email a [email protected] oppure consultare i portali web degli Istituti.