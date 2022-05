Ue: previsioni, Pil Italia tagliato a +2,4% nel 2022, +1,9% nel 2023

16 maggio 2022 a

Bruxelles, 16 mag. (Adnkronos) - La Commissione Europea taglia le stime di crescita del Pil dell'Italia per quest'anno dal +4,1% previsto il 10 febbraio, prima che la Russia attaccasse l'Ucraina, al +2,4%. Limata, nelle previsioni economiche di primavera, anche la stima per l'anno prossimo, a +1,9% da +2,3%. Il deficit è atteso al 5,5% del Pil quest'anno al 4,3% l'anno venturo. Il debito pubblico è in calo dal 150,8% del Pil l'anno scorso al 147,9% quest'anno e al 146,8% l'anno prossimo.