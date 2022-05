Sport: Malagò, ‘risultati Olimpiadi indicano strada da seguire'

16 maggio 2022 a

Roma, 16 mag. - (Adnkronos) - “Mi sembra che la macchia sia ripartita a pieno regime, non ci sono sport, discipline, impianti che non prevedono il pieno, è chiaro che le ferite del covid si portano dietro, questo è inevitabile. Ci sono anche delle componenti psicologiche e mentali da considerare, soprattutto nelle persone più giovani, ma c'è anche una grande voglia di tornare protagonisti”. Lo ha detto il presidente dle Coni, Giovanni Malagò, durante la consegna del Premio Bearzot all'allenatore Roberto De Zerbi presso il Salone d'Onore del Coni. “Penso che l'Italia come risultati organizzativi e sportivi ha gestito meno peggio tra i paesi più capaci quantomeno ha dato dei segnali di sacrifici alla gente per ottenere quello che sotto gli occhi di tutti, i grandi risultati delle Olimpiadi. I nostri protocolli sono stati vincenti auguriamoci di non ritrovarci in questa situazione”, ha aggiunto Malagò.