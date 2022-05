Piacenza: Letta, 'divisi a comunali? centrosinistra è dove c'è il Pd'

16 maggio 2022 a

a

a

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Il centrosinistra è dove c'è il Pd e quindi noi pensiamo che il centrosinistra non sia diviso". Così il segretario del Pd, Enrico Letta, a Piacenza per alcune iniziative elettorali con la candidata a sindaco Katia Tarasconi a proposito delle divisioni alle comunali. "Il Pd ha riguadagnato centralità, forza e generosità. Stiamo lavorando a una coalizione larga e sono molto convinto che questo lavoro poterà i suoi frutti soprattuto in vista delle politiche".