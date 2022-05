Giustizia: Costa, 'sciopero pretestuoso, rischia di essere boomerang'

16 maggio 2022 a

Roma, 16 mag. (Adnkronos) - "Oggi è un giorno triste per la giustizia perchè si celebra lo sciopero dei magistrati con delle argomentazioni che sono pretestuose. Perchè? Perchè quando ho scritto l'emendamento sul fascicolo della valutazione dei magistrati mi sono ispirato alle circolari del Csm che ha stabilito in modo puntualissimo la declinazione di una legge del 2007" sulla valutazione di professionalità ma "il 99,2% dei queste valutazioni sono positive. Quindi o la magistratura faceva finta di apprezzare la circolare del Csm perchè non veniva applicata o è uno sciopero pretestuoso". Così Enrico Costa in una conferenza stampa alla Camera dal titolo 'Lo sciopero delle correnti è senza argomenti, 10 buone ragioni per cambiare la giustizia'.

"Mai ci saremmo aspettati quando abbiamo presentato i nostri emendamenti che sarebbero diventati la base per uno sciopero dei magistrati. Scioperano perché cercano un nemico, sono divisi su tutto e hanno trovato un nemico nel legislatore. Ma tanti si dissociano e questo sciopero rischia di essere un boomerang".

Alla conferenza stampa anche Riccardo Magi che ha sottolineato come "noi non abbiamo alcuna intenzione di alimentare uno scontro e abbiamo prodotto un documento che è in qualche modo un compendio delle storture della giustizia italiana. Lo sciopero di oggi è un riflesso corporativo di cui non si capiscono le ragioni".